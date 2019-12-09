Экономика

Наша версияНаша версияГосдума отказалась облагать богатых более высокими налогами

Напомним, что два законопроекта были внесены отдельно друг от друга представителями КПРФ и «Справедливой России». В документе справедливороссов предлагалось обложить повышенным налогом лишь граждан, чей доход составляет более 24 миллионов рублей в год.
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Депутаты Госдумы защитили богатых от высоких налогов

Профиль04:24

Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

News.ru00:33

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная весна09 декабря в 11:47

Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус09 декабря в 17:15

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфовчера в 21:26

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06
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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Rambler News Service 06:31
Политика

Депутаты Рады подрались при рассмотрении законопроекта о рынке земли

Депутаты Верховной Рады Украины подрались на заседании парламента во время рассмотрения законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине с октября 2020 года.
REGNUM 07:06
Общество

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
РБК 07:14
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой Джигарханяна

Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились.
News.ru 05:59
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

РИА Новости 04:57
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Коммерсантъ 04:23
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 05:55
Политика

Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
ИА Новороссия 07:14
Политика

Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже

Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
РБК 07:17
Происшествия

В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Lenta.ru 05:43
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Футбол

Ларссон – лучший игрок «Спартака» в ноябре

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон стал лучшим игроком ноября по версии болельщиков команды.
Бомбардир.ру 07:19
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру вчера в 13:41
Экономика

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 05:51
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Армия и оружие

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск намерен вернуть суверенитет над всеми территориями на севере и востоке Сирии.
Политика Сегодня 06:48
Политика

Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
REGNUM 04:38
Общество

В сети появилось видео сравнительных испытаний АК-12 и M4

Концерн «Калашников» провёл сравнительные испытания своего автомата АК-12 и американской винтовки М4.
Профиль вчера в 13:03
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили 09 декабря в 09:40
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