Напомним, что два законопроекта были внесены отдельно друг от друга представителями КПРФ и «Справедливой России». В документе справедливороссов предлагалось обложить повышенным налогом лишь граждан, чей доход составляет более 24 миллионов рублей в год.

Политика Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.

Политика Депутаты Рады подрались при рассмотрении законопроекта о рынке земли Депутаты Верховной Рады Украины подрались на заседании парламента во время рассмотрения законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине с октября 2020 года.

Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».

Общество Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.

Экономика Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.