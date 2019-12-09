Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отказалась облагать богатых более высокими налогами

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Депутаты хотят дополнить закон о курении

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Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых

Твой Континент07 декабря в 07:30

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Lenta.ruвчера в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

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Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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Лавров заявил, что торговый оборот с США вырос, несмотря на санкции

Глава российского МИД рассказал, насколько вырос торговый оборот между странами при Дональде Трампе.
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Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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«Зальцбург» – «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 6-го тура Лиги чемпионов

"Зальцбург" Если "Зальцбург" обыграет "Ливерпуль" практически с любым счетом (напомню, их очная встреча на "Энфилде" завершилась победой мерсисайдцев в голевой перестрелке 4:3), то команда Клоппа, очевидно, сойдет с дистанции самого престижного клубного турнира Европы.
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Политика

Мэр Вентспилса прокомментировал включение его в санкционный список США

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс прокомментировал включение его в санкционный список Соединённых Штатов.
RT на русском 13:18
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
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Политика

Правительство Финляндии возглавила 34-летняя Санна Марин

Марин станет третьей женщиной-премьером в Финляндии и самым молодым главой правительства в мире — ей 34 года.
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Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
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Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости 09:49
Политика

Меркель признала Путина «победителем» саммита в Париже

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Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

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Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
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«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
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Мессенджер WhatsApp перестанет работать

В следующем году мессенджер WhatsApp, владельцем которого является компания Facebook, перестанет функционировать на миллионах устройств во всем мире, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
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Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице в Чехии

В чешском городе Острава в результате стрельбы погибли несколько человек.
Российская газета 03:08
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В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

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Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке

Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
Sportbox.RU 14:19
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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Общество

Внуково объяснило отказ от электронных посадочных талонов

Аэропорт с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.
Коммерсантъ 13:00
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