Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отказалась облагать богатых более высокими налогами

Наша версия12:35

Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение России06:12

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная веснавчера в 11:47

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15

Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых

Твой Континент07 декабря в 07:30
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Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Коммерсантъ 13:10
Футбол

«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт 15:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Телеканал Санкт-Петербург 01:29
Политика

Активисты СПЧ обсудили с Путиным вопрос осуждения участников акций

Несколько активистов СПЧ обратили внимание президента на несправедливое осуждение участников несанкционированных митингов в Москве.
Общественное телевидение России 12:57
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:48
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
РИА Новости 15:15
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru 06:37
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Общество

В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире

Известия 13:02
Киберспорт

Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima

В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
Inc-news.ru 15:12
Политика

Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 15:03
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Коммерсантъ 15:47
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Эхо Москвы 15:01
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU вчера в 11:33
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия 11:26
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Происшествия

В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
РБК 15:55
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Армия и оружие

В Лаосе начались первые российско-лаосские военные учения

Интерфакс 04:05
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 15:14
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru 14:28
Экономика

Зарплаты на Украине сравняются с польскими, но при одном условии - министр

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал, что зарплаты на Украине сравняются с польскими через 7-10 лет.
Украина.ру 09:04
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Политика

На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Газета.Ru 12:01
Происшествия

Обвиняемого в убийстве полковника СКР признали невменяемым

Коммерсантъ 13:56
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