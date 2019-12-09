Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых
Твой Континент07 декабря в 07:30
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Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Футбол
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
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Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
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Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
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Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima
В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
Политика
Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3
На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
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Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Экономика
Зарплаты на Украине сравняются с польскими, но при одном условии - министр
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал, что зарплаты на Украине сравняются с польскими через 7-10 лет.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Политика
На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей
Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.