Экономика

Наша версияНаша версияГосдума отказалась облагать богатых более высокими налогами

Напомним, что два законопроекта были внесены отдельно друг от друга представителями КПРФ и «Справедливой России». В документе справедливороссов предлагалось обложить повышенным налогом лишь граждан, чей доход составляет более 24 миллионов рублей в год.
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Депутаты Госдумы защитили богатых от высоких налогов

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Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

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Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

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По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
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Lenta.ru 05:20
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В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
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Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
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Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
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Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
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В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

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Турция пригрозила закрыть для США авиабазу «Инджирлик»

Газета.Ru 05:34
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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

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Специалисты считают, что корпоративная соцсеть позволит повысить вовлеченность сотрудника в профессиональную деятельность.
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Как сообщает пресс-служба СК «Ротор», предыдущий наставник «сине-голубых» Игорь Меньщиков покинул свой пост.
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Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах

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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России

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63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
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Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
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Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
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