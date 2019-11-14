"Никто не озвучивал из депутатов эту идею", - добавил Аксаков. 12 ноября комитет Госдумы по экономической политике разместил в электронной базе данных нижней палаты парламента свое заключение на доклад ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики.

с чего всё началось

В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала.

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

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