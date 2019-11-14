Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала.
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с чего всё началось

Госдума не планирует обсуждать идею введения валютного коридора - Аксаков

"Никто не озвучивал из депутатов эту идею", - добавил Аксаков. 12 ноября комитет Госдумы по экономической политике разместил в электронной базе данных нижней палаты парламента свое заключение на доклад ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики.
Финмаркет03:54

Подробнее о событии

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ru07:21

Финансовый комитет Госдумы поддержал ЦБ по вопросу перечислении дивидендов Сбербанка в бюджет

Финмаркет05:31

Аксаков: никаких ограничений на движение капитала и никакого валютного коридора

Вести.Финанс04:39

Россия не вернется к валютному коридору — Госдума

Profinance.ru04:05

В Госдуме отвергли идею возвращения валютного коридора

Экономика сегодня04:19
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Происшествия

Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым

Интерфакс вчера в 22:31
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Экономика

СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour

Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что купил российский "Интурист", пишет издание TurizmGuncel.
Интерфакс 07:32
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Политика

Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях

Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Lenta.ru 07:27
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Экономика

Верховная рада Украины в «рекордные» сроки приняла госбюджет-2020

Верховная рада Украины на заседании сегодня, 14 ноября, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM Главный финансовый документ страны на следующий год поддержали 280 народных депутатов при 226 необходимых.
REGNUM 07:38
Политика

Асад допустил причастность ЦРУ к смерти основателя «Белых касок»

Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
RT на русском 07:16
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
РБК 07:14
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского

Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев.
РБК 07:45
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Политика

Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Ведомости 04:27
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Общество

Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Армия и оружие

Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400

Lenta.ru 06:12
Экономика

В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
РБК 06:35
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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