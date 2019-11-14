Экономика
Lenta.ruГосдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое
В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала.
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"Никто не озвучивал из депутатов эту идею", - добавил Аксаков. 12 ноября комитет Госдумы по экономической политике разместил в электронной базе данных нижней палаты парламента свое заключение на доклад ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики.Финмаркет03:54
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Происшествия
Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
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Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
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Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Экономика
СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour
Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что купил российский "Интурист", пишет издание TurizmGuncel.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях
Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Экономика
Верховная рада Украины в «рекордные» сроки приняла госбюджет-2020
Верховная рада Украины на заседании сегодня, 14 ноября, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM Главный финансовый документ страны на следующий год поддержали 280 народных депутатов при 226 необходимых.
Политика
Асад допустил причастность ЦРУ к смерти основателя «Белых касок»
Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Политика
Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского
Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Политика
Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Футбол
«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).