Экономика

За рулемЗа рулемГосдума выступила против отмены транспортного налога

Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись на последующее падение доходов, что вынудить существенно увеличить акцизы на топливо.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости12 декабря в 08:45

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Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

Московский Комсомолецвчера в 02:49

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости дня12 декабря в 09:57

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM12 декабря в 08:31

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2412 декабря в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва12 декабря в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости12 декабря в 08:45

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалт12 декабря в 09:23
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Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
Известия 21:47
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском 21:40
Происшествия

В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Приморье.
Российская газета 22:13
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости 19:13
Происшествия

Три дома и три соцобъекта остались без отопления в Иркутском районе

КП - Иркутск 22:13
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку

Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
Вести.Ru 21:55
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ 21:51
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
РБК 19:08
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Космос

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

РИА Новости 19:32
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.
Известия 22:17
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14:45
Политика

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
РИА Новости 22:01
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК 16:15
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru 14:56
Фигурное катание

В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Lenta.ru 15:31
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском 17:49
Единоборства

Майкл Конлан победил Владимира Никитина

28-летний ирландский боксер Майкл Конлан 14 декабря в Нью-Йорке победил единогласным решением судей 29-летнего российского боксера Владимира Никитина и защитил свой титул WBO Inter-Continental в полулегком весе.
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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
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