Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись на последующее падение доходов, что вынудить существенно увеличить акцизы на топливо.

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