Экономика
За рулемГосдума выступила против отмены транспортного налога
Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись на последующее падение доходов, что вынудить существенно увеличить акцизы на топливо.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
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Политика
В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии
На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Происшествия
В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Приморье.
Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку
Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Армия и оружие
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая
В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.
Политика
В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
Политика
Турция запросила у США покупку Patriot
США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Единоборства
Майкл Конлан победил Владимира Никитина
28-летний ирландский боксер Майкл Конлан 14 декабря в Нью-Йорке победил единогласным решением судей 29-летнего российского боксера Владимира Никитина и защитил свой титул WBO Inter-Continental в полулегком весе.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Музыка