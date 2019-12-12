Экономика
REGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Армия и оружие
В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции
Украинские военные вернулись на участок разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Политика
Трамп предложил Британии торговую сделку после победы Джонсона
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и анонсировал торговую сделку Вашингтона и Лондона.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Политика
Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа
Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Политика
Евросоюз решил продлить санкции против России
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Политика
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путину по газовому вопросу.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Общество
Зеленский анонсировал завершение эпохи бедности на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности в стране закончится еще в его каденцию.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме
После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
Общество
Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Происшествия
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.