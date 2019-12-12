Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

Московский Комсомолец02:49

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Происшествия

Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы

ТАСС 04:58
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:31
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

REGNUM 04:25
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Политика

Джонсон: Великобритания покинет ЕС к 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза в срок как единое целое.
Инфорос 04:11
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Авто

Представлен обновлённый седан Volkswagen Lavida

Обновлённый седан Volkswagen Lavida обзавёлся иной решёткой радиатора с тонкими хромированными линиями, модернизированной головной оптикой, а также другим передним бампером, в который вмонтированы дневные ходовые огни.
Тарантас Ньюс 04:14
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. солидарно с ответчиков Любовь Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Армия и оружие

Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
REGNUM 03:36
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Общество

Новый способ оплаты введут на ЗСД

В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
МР7.ру 03:26
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor вчера в 06:23
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Происшествия

В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за сообщений с угрозами эвакуировали десять школ.
РБК 03:39
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Экономика

Заявка «Силовых машин» на субсидии на НИОКР прошла на конкурс

Минпромторг не планирует вновь переносить конкурс на субсидии на НИОКР для разработки газовых турбин большой мощности, так как единственная заявка, поступившая от "Силовых машин", прошла на него, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
ТАСС 11 декабря в 06:46
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оставила запись в своем блоге на злобу дня.
Суть событий вчера в 08:48
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 04:18
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное