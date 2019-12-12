Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.

Общество Росстат отчитался о естественной убыли населения в России Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.

Политика Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.

Авто Представлен обновлённый седан Volkswagen Lavida Обновлённый седан Volkswagen Lavida обзавёлся иной решёткой радиатора с тонкими хромированными линиями, модернизированной головной оптикой, а также другим передним бампером, в который вмонтированы дневные ходовые огни.

Армия и оружие Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие «Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.

Общество Новый способ оплаты введут на ЗСД В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.

Здоровье Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

Авто Kia показала новый фирменный логотип Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.

Политика Евросоюз продлил санкции против России США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Экономика Заявка «Силовых машин» на субсидии на НИОКР прошла на конкурс Минпромторг не планирует вновь переносить конкурс на субсидии на НИОКР для разработки газовых турбин большой мощности, так как единственная заявка, поступившая от "Силовых машин", прошла на него, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Экономика Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка» Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).

Общество Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).