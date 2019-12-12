Экономика
REGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Политика
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Студентка напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах
По последней информации, семнадцатилетняя студентка напала на женщину с ножом в экономико-технологическом колледже в Чебоксарах.
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
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МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
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Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Политика
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Происшествия
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Общество
Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx
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Сын Рудковской и Плющенко боится, что родители перестанут его любить
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