Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNewsвчера в 09:15

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31
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Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
HotGeo 14:05
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Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Политика

Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Известия 14:50
Футбол

Гвардиола высказался о возможности досрочно покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об информации, что в его контракте имеется пункт о досрочном прекращении сотрудничества.
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 10 декабря в 10:44
Технологии

Обновление Windows привело к бесконечной ошибке

По данным Windowslatest, пользователи пожаловались, что система не может установить обновление, в связи с чем выдает бесконечную ошибку.
ТК Звезда 12:58
Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Известия 14:20
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 07:20
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
РБК 13:49
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Игры

Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

REGNUM 15:15
Происшествия

Студентка напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

По последней информации, семнадцатилетняя студентка напала на женщину с ножом в экономико-технологическом колледже в Чебоксарах.
Газета.Ru 05:01
Футбол

Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Чемпионат 13:51
Политика

Путин посетил завод автомобильных двигателей концерна «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «КамАЗ» по производству автомобильных двигателей и силовых агрегатов в Набережных Челнах, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.
REGNUM 10:22
Политика

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Происшествия

МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге

Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 10:59
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru вчера в 18:14
Политика

Меркель объяснила продление антироссийских санкций

Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Газета.Ru 13:37
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Общество

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия 14:24
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Общество

Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx

Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт вокруг компании Nginx, права на разработки которой заявил Rambler, сообщает Forbes.
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Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко боится, что родители перестанут его любить

Яна Рудковская и Евгений Плющенко не скрывают трудностей, с которыми сталкиваются сейчас на пути к расширению семьи и появлению долгожданного малыша.
7Дней.ру 05:30
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