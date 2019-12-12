Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Когда в России отменят транспортный налог? Законопроект уже в Госдуме

DriveNN.ruвчера в 04:20
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Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Naked Science 09 декабря в 19:02
Политика

Врио губернатора Иркутской области Кобзев в пятницу прилетит в регион

Коммерсантъ вчера в 22:28
Кино

Вин Дизель и Мишель Родригес встретятся в игре Fast & Furious: Crossroads

Боевик Fast & Furious: Crossroads выйдет в мае 2020 года на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру вчера в 23:59
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
Политика

Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»

Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
REGNUM 00:17
Происшествия

Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.
Псковская Лента Новостей 00:20
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Свободная Пресса 11 декабря в 06:15
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Армия и оружие

После Донбасса война придет в Крым — экс-министр обороны ДНР

В Донбассе развернётся полномасштабная война, после которой Украина попытается «вернуть» Крым.
ForPost вчера в 10:43
Единоборства

Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно

Российская газета вчера в 18:41
Политика

Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату

Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.
РБК вчера в 22:19
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Новая приставка получила название Xbox Series X и обновленный дизайн в виде вертикальной башни.
NewInform вчера в 23:40
Гаджеты

MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Astera вчера в 11:27
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Культура

Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
News.ru 11 декабря в 08:44
Общество

Названа опасность переутомления на работе

Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru вчера в 15:29
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Известия вчера в 20:40
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно за 2019 год

Порноресурс PornHub подвел итоги 2019 года и раскрыл пристрастия пользователей из разных стран.
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Политика

Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:53
Экономика

Нацпроекты России подорожают почти на 400 млрд рублей

В Минфине заявили, что до 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд руб. больше, передает "Известия".
Газета.Ru вчера в 14:15
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