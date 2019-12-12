Экономика
REGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Экономика
Ключевая ставка ЦБ РФ снижена четвёртый раз за год: что дальше
Если инфляция в первые два месяца 2020 года продолжит замедляться и даже выйдет на уровень ниже 3%, то в феврале, на первом заседании совета директоров ЦБ РФ в 2020 году, можно будет увидеть очередное снижение ключевой ставки, возможно, ещё на 0,25 п. п. до 6%.
Общество
Лукашенко пожаловался на работу министров
Футбол
«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»
Футбол
Гончаренко раскрыл, что пишет в записках футболистам
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок для своих подопечных, которые передаются игрокам по ходу матча.
Общество
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Некоторые клиенты не могут зайти в личный кабинет и осуществить перевод денег и другие операции.
Кино
«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера
Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Футбол
ФК «Урожай» могут переименовать в «Кубань»
Клуб «Урожай» выступает в Российской Премьер - Лиге.
Политика
Зеленский внес в Раду проект об изменениях в конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Происшествия
В Петербурге частично обрушился горящий ангар
В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
Экономика
ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Общество
ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
Футбол
Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Общество
Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Хоккей
Овечкин травмировал судью во время матча NHL
Политика
Корреспондента НТВ не пустили на Украину
Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.