Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31

Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNewsвчера в 09:15

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru вчера в 06:15
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
Экономика

Ключевая ставка ЦБ РФ снижена четвёртый раз за год: что дальше

Если инфляция в первые два месяца 2020 года продолжит замедляться и даже выйдет на уровень ниже 3%, то в феврале, на первом заседании совета директоров ЦБ РФ в 2020 году, можно будет увидеть очередное снижение ключевой ставки, возможно, ещё на 0,25 п. п. до 6%.
REGNUM 06:03
Общество

Лукашенко пожаловался на работу министров

Телеканал 360° 06:32
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM 10:44
Футбол

«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»

Sports.ru 10:51
Футбол

Гончаренко раскрыл, что пишет в записках футболистам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок для своих подопечных, которые передаются игрокам по ходу матча.
Спорт день за днем 12:55
Общество

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Некоторые клиенты не могут зайти в личный кабинет и осуществить перевод денег и другие операции.
Эхо Москвы 11:32
Кино

«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера

Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Ревизор.ру 09:30
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Энергетика

В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости 13:36
Футбол

ФК «Урожай» могут переименовать в «Кубань»

Клуб «Урожай» выступает в Российской Премьер - Лиге.
Краснодарские известия 07:42
Политика

Зеленский внес в Раду проект об изменениях в конституции

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 14:14
Происшествия

В Петербурге частично обрушился горящий ангар

В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
RT на русском 11:15
Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Ведомости вчера в 12:36
Общество

ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
РИА Новости 05:50
Футбол

Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Вести.Ru 10:52
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа

Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Русская Планета 07:05
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Общество

Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Известия 13:37
Хоккей

Овечкин травмировал судью во время матча NHL

Общественное телевидение России 09:05
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

ТАСС 09:07
Политика

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
ТАСС 10:22
Единоборства

Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Матч ТВ 14:12
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