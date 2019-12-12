Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

Московский Комсомолец02:49

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Происшествия

Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля

Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
Lenta.ru 06:16
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
Известия 05:34
Футбол

Гинера отстранили от футбола на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей.
Известия 05:47
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
РБК 04:13
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Политика

В Кремле прокомментировали данные Росстата об убыли населения

Как подсчитали эксперты Росстата, за девять месяцев этого года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259 600 человек.
РИА Новости 06:14
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Левченко объяснил решение уйти в отставку

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что принял решение уйти в отставку, потому что, по его мнению, в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
РИА Новости 06:24
Армия и оружие

Песков назвал испытание США ракеты сломом ДРСМД

Газета.Ru 05:22
Политика

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
РБК вчера в 21:35
Происшествия

Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили

Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
ТАСС 03:24
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Лукашенко допустил переговоры с Россией по «больным вопросам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил еще несколько раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".
DP.RU 05:59
Происшествия

В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком

РИА Новости 06:12
Общество

Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Lenta.ru 06:20
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Известия вчера в 14:12
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В деле Абызова появилась новая фигурантка

Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
RT на русском 06:13
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Общество

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РИА Новости 05:14
Транспорт

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости 05:51
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Газета.Ru 05:13
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Политика

В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов

«Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.
URA.Ru 05:11
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Piter.tv 04:46
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