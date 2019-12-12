Экономика
REGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Политика
В Венгрии назвали «Турецкий поток» лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов
Венгрия считает "Турецкий поток" наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов.
Общество
В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Футбол
Российские клубы провалились в еврокубках
Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, говорится в указе.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Экономика
Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Армия и оружие
США снова испытали запрещенную ДРСМД ракету
Ракеты с дальностью полета свыше 500 км были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Российский рынок соли за девять месяцев 2019 года вырос до 5,2 млн тонн
По данным Руспродсоюза, в 2019 году доля российских игроков на рынке пищевой соли выросла на 5%, превысив 652 тыс. тонн, на рынке технической соли - на 27%, до 3,4 млн тонн.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками отца
В Москве врачи нашли наркотик в крови трехлетнего мальчика, госпитализированного с менингитом. Вещество принадлежало отцу ребенка.
Политика
Германия попросила США не вводить санкции против России
Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Политика
Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом
Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
Финансы
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
Происшествия
Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти
Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Политика
В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом
Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Общество
Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «странным» приговор бывшему строителю космодрома «Восточный» Виктору Гребневу, которому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.