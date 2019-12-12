Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

Московский Комсомолец02:49

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23
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Политика

В Венгрии назвали «Турецкий поток» лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов

Венгрия считает "Турецкий поток" наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов.
ТАСС 03:00
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Футбол

Российские клубы провалились в еврокубках

Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
Вести.Ru вчера в 15:30
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
РИА Новости 02:53
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, говорится в указе.
Коммерсантъ 02:00
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Экономика

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Ведомости вчера в 17:13
Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 03:16
Армия и оружие

США снова испытали запрещенную ДРСМД ракету

Ракеты с дальностью полета свыше 500 км были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Коммерсантъ вчера в 16:32
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Экономика

Российский рынок соли за девять месяцев 2019 года вырос до 5,2 млн тонн

По данным Руспродсоюза, в 2019 году доля российских игроков на рынке пищевой соли выросла на 5%, превысив 652 тыс. тонн, на рынке технической соли - на 27%, до 3,4 млн тонн.
ТАСС вчера в 17:06
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками отца

В Москве врачи нашли наркотик в крови трехлетнего мальчика, госпитализированного с менингитом. Вещество принадлежало отцу ребенка.
Lenta.ru 03:00
Политика

Германия попросила США не вводить санкции против России

Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Lenta.ru 00:50
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Политика

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
Коммерсантъ 02:01
Финансы

Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
Комсомольская правда вчера в 15:06
Происшествия

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Интерфакс 02:26
Происшествия

Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти

Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РБК 03:18
Политика

В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Известия вчера в 12:47
Общество

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «странным» приговор бывшему строителю космодрома «Восточный» Виктору Гребневу, которому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.
REGNUM 03:13
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