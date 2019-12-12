Экономика

REGNUMREGNUMГосдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

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Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNewsвчера в 09:15

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
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Футбол

Аргентинский футболист Лавесси объявил о завершении карьеры

ТАСС Спорт 15:17
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник 05:40
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 11 декабря в 04:28
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
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Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
ФАН вчера в 09:16
Хоккей

Кравцов возвращается в «Рейнджерс» из «Трактора»

ProstoProSport 08:38
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Армия и оружие

Помпео предупредил Иран об ответе на атаки против США и их союзников

Соединенные Штаты «решительно отреагируют» на любые действия Ирана против американцев или их союзников.
Известия 18:04
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com 11 декабря в 00:46
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Общество

Часть январских пенсий выплатят до Рождества

Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
MariMedia вчера в 05:50
Экономика

Бибикова рассказала, как повысятся пенсии в 2020 году

Что касается получателей ежемесячных денежных выплат, то индексация ЕДВ пройдёт 1 февраля 2020 года.
Парламентская газета вчера в 03:22
Происшествия

Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета

В Киеве Печерский районный суд вынес решение в отношении еще одного фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 20:54
Гаджеты

Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году

Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
OAnews 08:29
Экономика

Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Секрет фирмы 05:23
Общество

В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор

Газета.Ru 14:21
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Музыка

Шнуров набросился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
РИА Новости 20:52
Космос

Ученые определили вес Млечного Пути

Дни24 13:02
Здоровье

В Самарской области вдвое выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Как стало известно, с начала текущего года в регионе заболели «мышиной лихорадкой» 745 человек, а это в два раза больше среднегодовых показателей и в несколько раз больше показателя по РФ.
SamRU.ru 00:46
Музыка

Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Известия 19:10
Происшествия

Аваков: у подозреваемого в убийстве Шеремета нашли мину

Свободная Пресса 21:01
Политика

В Кремле подтвердили «разговор на высоких тонах» в Париже

Во время переговоров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже предпринимались попытки вести переговоры на «повышенных тонах», подтвердил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 21:45
Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
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