Политика

РБКРБКГосдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Госдума в первом чтении отклонила законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Соответствующее решение размещено в электронной базе нижней палаты российского парламента.
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Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

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