Политика

РБКРБКГосдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Госдума отклонила законопроект о выходном после Пасхи

РИА Новости08:35

Госдума лишила россиян нового православного выходного

URA.Ru09:48

Россиянам отказали в выходном после Пасхи

Lenta.ru09:41

Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

РБК11:20

Госдума отклонила законопроект о новом нерабочем праздничном дне - Светлом пасхальном понедельнике

Агентство Москва08:28

Депутаты предлагают россиянам отдохнуть после Пасхи

Примечаниявчера в 09:34

В России может появиться еще один нерабочий праздничный день

Live24вчера в 00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия 08:17
Наука

В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи»

Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта «плесневая свинья», копаясь в теплой и влажной грязи.
Naked Science вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков

На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика

Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 08:10
Гаджеты

Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов

Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Газета DAILY вчера в 15:35
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 13:43
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Здоровье

Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья

Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.
Каменский рабочий 07:57
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Политика

Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают.
РБК 15:27
Политика

В России предложили альтернативу смертной казни

Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
Шоу-бизнес

Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя

Знаменитая спортсменка Маргарита Мамун 3 октября родила первого ребенка.
Телепрограмма 16:15
Политика

Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
RT на русском 13:10
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Баскетбол

ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге

«Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.
Prognozist 14:53
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Кино

Продюсер Загорский представил трек к фильму памяти Началовой

Народные новости вчера в 10:25
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за батарейки

09.10.2019 Нобелевской премии по химии за 2019 год удостоены трое создателей литий-ионных батарей.
Портал Поиск вчера в 07:45
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru 06:24
Шоу-бизнес

Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева

Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное