Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости12 декабря в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости дня12 декабря в 09:57

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалт12 декабря в 09:23

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM12 декабря в 08:31

Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNews12 декабря в 09:15

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва12 декабря в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости12 декабря в 08:45

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2412 декабря в 09:16
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Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Религия

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

РБК 08:09
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Культура

Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой

Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экспресс газета 06:42
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
Кино

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Коммерсантъ 05:32
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Политика

В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
RT на русском 08:01
Политика

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Известия 07:41
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Политика

Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
News.ru вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
Экономика

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Общество

В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") планирует внести законопроект об уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения, в начале 2020 года.
РИА Новости 03:28
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa 03:13
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу уступила Голландии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 33:32.
Pravda.Ru вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер вчера в 05:22
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Политика

Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:12
Музыка

Группа «Обе две» сняла клип «Гостиница» о загадочных постояльцах

Группа "Обе две" из Екатеринбурга презентовала клип на новую песню "Гостиница".
Discover24 04:05
Наука

В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).
Lenta.ru 04:45
Культура

Винокур прокомментировал мат Лещенко на шоу Галкина

При монтаже нового шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале забыли вырезать или же умышленно оставили фрагмент, где народный артист РСФСР Лев Лещенко использует мат.
ФАН 08:02
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UFC официально утвердила дату боя Хабиба и Фергюсона

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Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
CyberSport.ru 03:43
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Появилась полная информация о «Русском Прадо»

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