Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости12 декабря в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости дня12 декабря в 09:57

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM12 декабря в 08:31

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2412 декабря в 09:16

Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNews12 декабря в 09:15

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва12 декабря в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости12 декабря в 08:45

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалт12 декабря в 09:23
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Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Вести.Ru 09:30
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке «Первого канала»

Ранее в субботу сборная Финляндии обыграла Швецию со счетом 5:1. После второго тура Кубка «Первого канала» финны лидируют в турнирной таблице с четырьмя очками.
РБК 10:11
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала опубликованный учеными список продуктов, которые вызывают бессонницу.
Газета.Ru 09:06
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Известия 10:15
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Общество

Минфин устранит возможность обналичивания замороженных пенсий

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
Общество

В США заявили о способе доставки человека в любую точку Земли за час

РИА Новости 09:55
Культура

Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
РИА Новости 08:13
Культура

Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина

Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
News.ru 10:01
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Религия

Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Российская газета 10:19
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Политика

МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Коммерсантъ 07:19
Общество

Вдова Собчака отдала для публикации секретную статью мужа о Сахарове

News.ru 08:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк объявилась в необычном месте

"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка", – отметили родственники актрисы в посте, опубликованном на странице в поддержку Заворотнюк в Инстаграм.
Утро.ru 05:40
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Футбол

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

Футболисты "Ливерпуля" на своем поле нанесли поражение "Уотфорду" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 09:29
Армия и оружие

Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Военное дело 07:55
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 01:18
Политика

Двух российских журналистов не впустили на Украину

В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники не позволили пересечь границу двум российским журналистам из-за их раннего визита в Крым.
Газета.Ru 07:40
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
Биатлон

Юрлова-Перхт: не разложила силы в эстафете, потом мне это аукнулось

РИА Новости 07:13
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