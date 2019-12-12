Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости08:45

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Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

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Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости08:45

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2409:16

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM08:31

Когда в России отменят транспортный налог? Законопроект уже в Госдуме

DriveNN.ru04:20
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Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

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