Экономика
РИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости08:45
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Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
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К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
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В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Футбол
Дзагоев станцевал лезгинку на стадионе «Эспаньола»
Занятия прошли на стадионе испанцев «Корнелья-Эль Прат». Полузащитник армейцев Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки.
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Евросоюз договорился по климату. Но без Польши
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
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Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламенте
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин гарантировал себе переизбрание в парламент.
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
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Врачи определили и назвали самый смертоносный алкогольный напиток для сердца и здоровья человека.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
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Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
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