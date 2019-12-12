Экономика
РИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Политика
Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости
Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена.
Политика
Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину
Корреспондента НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой телеканала не пустили на Украину.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Шоу-бизнес
В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Интернет
«Яндекс» вступился за Nginx после обысков
Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Политика
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Экономика
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
Футбол
Игбун сравнил Гончаренко и Семака
Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Здоровье
Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Происшествия
Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире
Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
Политика
Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа
Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже.
Футбол
«Урожай» могут переименовать в «Кубань»
По данным источника, в реестре сведений о банкротстве появилась информация, что кредиторы футбольного клуба «Кубань» разрешили «Урожаю» использовать наименование «Кубань», если возникнет вопрос о переименовании клуба.
Биатлон
Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии
Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Тысячи пенисов выбросило на побережье Калифорнии после шторма
"Рыбы-пенисы" обнаружили на калифорнийском пляже Drakes Beach. Как считают эксперты, их выбросило на берег после недавнего шторма.
Космос
Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Авто
В Минпромторге уточнили сроки начала серийного производства Aurus
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) главой министерства Денисом Мантуровым.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.