Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отказалась отменять транспортный налог

AutoNewsвчера в 09:15

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31
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Политика

Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости

Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена.
Газета.Ru 11:16
Политика

Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину

Корреспондента НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой телеканала не пустили на Украину.
Российская газета 11:15
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Шоу-бизнес

В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Говорит Москва 04:25
Происшествия

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Интернет

«Яндекс» вступился за Nginx после обысков

Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
Ведомости 04:15
Политика

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан 10:45
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском 02:33
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Футбол

Игбун сравнил Гончаренко и Семака

Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Sport.ru 03:59
Здоровье

Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
РИА Новости 02:25
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Общество

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
РИА Новости 10:14
Происшествия

Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире

Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
ТАСС 10:35
Политика

Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа

Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 10:32
Футбол

«Урожай» могут переименовать в «Кубань»

По данным источника, в реестре сведений о банкротстве появилась информация, что кредиторы футбольного клуба «Кубань» разрешили «Урожаю» использовать наименование «Кубань», если возникнет вопрос о переименовании клуба.
Sport24.ru 09:50
Биатлон

Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии

Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Российская газета 10:30
Общество

Тысячи пенисов выбросило на побережье Калифорнии после шторма

"Рыбы-пенисы" обнаружили на калифорнийском пляже Drakes Beach. Как считают эксперты, их выбросило на берег после недавнего шторма.
Ruposters.ru 07:57
Космос

Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет

РИА Новости 11 декабря в 09:01
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
Авто

В Минпромторге уточнили сроки начала серийного производства Aurus

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) главой министерства Денисом Мантуровым.
РБК 09:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым вчера в 06:29
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