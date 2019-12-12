Экономика
РИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
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Происшествия
Крупный пожар произошел на юге Москвы
Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
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Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
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РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности
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Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
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Microsoft анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X
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Гаджеты
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Российские покупатели предпочитают покупать смартфоны с тройной камерой, функцией бесконтактной оплаты, дисплеем не менее 5,5 дюймов и объемом памяти от 64 гигабайт.
Космос
На Юпитере обнаружен новый гигантский шторм
Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM Вскоре после прибытия «Juno» в систему Юпитера камеры инфракрасного и видимого света, установленные на его борту, позволили нам впервые увидеть гигантские циклоны, свирепствующих на полюсах планеты: девять на северном и шесть на южном.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
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Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения
Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Культура
В Тамбовской области короновали победительницу конкурса красоты
По итогам всех этапов титул "Мисс Тамбовская область — 2019" достался 17-летней Сабине Сухановой, которая ранее получила звание "Мисс Дружба".
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами
В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Политика
В ГД предложили наказывать за обучение на курсах «нежелательных» НПО
Депутаты намерены подготовить законопроект об административной ответственности за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
Кино
Квентин Тарантино заявил о намерении снять «Убить Билла 3»
Армия и оружие