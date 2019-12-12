Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

Московский Комсомолец02:49

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости днявчера в 09:57

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31
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Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Происшествия

Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Известия 03:51
Происшествия

Крупный пожар произошел на юге Москвы

Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
Газета.Ru 04:45
Финансы

Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
Комсомольская правда вчера в 15:06
Футбол

РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
РБК 05:13
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 11 декабря в 07:51
Игры

Microsoft анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X

В продажу Xbox Series X поступит осенью 2020 года с новым геймпадом — он также получит обновленную крестовину и кнопку Share для скриншотов и съемки.
Собака.ru 03:38
Гаджеты

Российские покупатели ценят в смартфонах хорошую камеру

Российские покупатели предпочитают покупать смартфоны с тройной камерой, функцией бесконтактной оплаты, дисплеем не менее 5,5 дюймов и объемом памяти от 64 гигабайт.
МИР 24 вчера в 13:37
Космос

На Юпитере обнаружен новый гигантский шторм

Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM Вскоре после прибытия «Juno» в систему Юпитера камеры инфракрасного и видимого света, установленные на его борту, позволили нам впервые увидеть гигантские циклоны, свирепствующих на полюсах планеты: девять на северном и шесть на южном.
Ин-спейс.ру 02:20
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 03:16
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Политика

Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения

Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Rambler News Service 04:59
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
РБК 00:33
Культура

В Тамбовской области короновали победительницу конкурса красоты

По итогам всех этапов титул "Мисс Тамбовская область — 2019" достался 17-летней Сабине Сухановой, которая ранее получила звание "Мисс Дружба".
Провинция.ру 04:29
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Общество

Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Газета.Ru 03:48
Политика

В ГД предложили наказывать за обучение на курсах «нежелательных» НПО

Депутаты намерены подготовить законопроект об административной ответственности за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Pravda.Ru вчера в 14:53
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor 05:17
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
РИА Новости 05:22
Кино

Квентин Тарантино заявил о намерении снять «Убить Билла 3»

Мойка78 11 декабря в 22:06
Армия и оружие

В Кремле оценили испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты

RT на русском 04:27
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