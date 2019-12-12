Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Происшествия Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.

Происшествия Крупный пожар произошел на юге Москвы Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.

Футбол РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Происшествия В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

Игры Microsoft анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X В продажу Xbox Series X поступит осенью 2020 года с новым геймпадом — он также получит обновленную крестовину и кнопку Share для скриншотов и съемки.

Гаджеты Российские покупатели ценят в смартфонах хорошую камеру Российские покупатели предпочитают покупать смартфоны с тройной камерой, функцией бесконтактной оплаты, дисплеем не менее 5,5 дюймов и объемом памяти от 64 гигабайт.

Космос На Юпитере обнаружен новый гигантский шторм Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM Вскоре после прибытия «Juno» в систему Юпитера камеры инфракрасного и видимого света, установленные на его борту, позволили нам впервые увидеть гигантские циклоны, свирепствующих на полюсах планеты: девять на северном и шесть на южном.

Общество Росстат отчитался о естественной убыли населения в России Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.

Политика Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Общество Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.