Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога

VSE42.RU00:42

Когда в России отменят транспортный налог? Законопроект уже в Госдуме

DriveNN.ruвчера в 04:20

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москвавчера в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23
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Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: один человек погиб

Утром в четверг на судне, находящемся в ремонте у причальной стенки судоремонтного центра «Звездочка», возник пожар во время резки металла в первом энергоотсеке, где расположены дизель-генераторы и цистерны с дизельным топливом.
ТВ-21 вчера в 14:18
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
Российская газета 01:27
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Авто

АвтоВАЗ вернул «Ниву»: зачем компания выкупила завод у GM

АвтоВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе у североамериканской компании 50% акций их совместного предприятия GM-AVTOVAZ, которое на 100% перейдет под контроль российской компании.
AutoNews 10 декабря в 01:18
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Авто

Новая Kia Optima появилась у дилеров

Седан KIA Optima/K5 нового поколения, прием заказов на который начался в день презентации, 21 ноября, добрался до дилеров в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Вести.Ru вчера в 06:23
Общество

В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РЕН ТВ вчера в 09:09
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
Свободная Пресса 11 декабря в 06:15
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском вчера в 15:54
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10 декабря в 10:25
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия 10 декабря в 20:26
Политика

В ГД предложили наказывать за обучение на курсах «нежелательных» НПО

Депутаты намерены подготовить законопроект об административной ответственности за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Pravda.Ru вчера в 14:53
Авто

В России официально представлен кроссовер Skoda Karoq

В Санкт-Петербурге состоялась презентация российской версии кроссовера Skoda Karoq.
UsedCars.ru 11 декабря в 11:25
Гаджеты

Этого от Redmi K30 никто не ожидал

Напомним, сегодня в Китае вышел смартфон Redmi K30, который пока что доступен только в версии с поддержкой сетей четвертого поколения, тогда как 5G-версия задерживается до января следующего года.
iXBT.com вчера в 10:02
Политика

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
РБК вчера в 21:35
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
ТК Звезда вчера в 14:34
Происшествия

Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева сообщает «Ъ-Прикамье».
РБК Пермский край 00:54
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
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