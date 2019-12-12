Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 08:45

Подробнее о событии

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога

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Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалтвчера в 09:23

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

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Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 24вчера в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUMвчера в 08:31

Когда в России отменят транспортный налог? Законопроект уже в Госдуме

DriveNN.ruвчера в 04:20
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