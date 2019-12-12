Общество
РИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
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Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога
Московский Комсомолец13 декабря в 02:49
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Гаджеты
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января Как сообщает ToDay News Ufa, если ваш смартфон выпущен до 2014 года и работает на Windows Phone, то вы можете остаться без WhatsApp.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
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Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
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Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
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«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
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NASA показало «самую мощную ракету»
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В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
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Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
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Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год
Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.