Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.

Политика В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.

Общество Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади Кремля, отправили из Можайского городского округа в столицу, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

Музыка YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Политика Шотландия потребовала от Британии нового референдума о независимости Напомним, Стерджен добивается проведения референдума о независимости Шотландии в 2020 году и повторного голосовании по Brexit на региональном уровне.

Политика СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.