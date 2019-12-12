Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости12 декабря в 08:45

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Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

Московский Комсомолец13 декабря в 02:49

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости дня12 декабря в 09:57

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2412 декабря в 09:16

Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалт12 декабря в 09:23

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва12 декабря в 08:53

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

РИА Новости12 декабря в 08:45

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM12 декабря в 08:31
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Политика

Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
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Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Политика

В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
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Общество

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Российская газета 07:15
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Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли

Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Vevby.ru вчера в 12:37
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
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Культура

Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского

Экспресс газета вчера в 16:10
Общество

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Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
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Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
REGNUM 07:36
Общество

Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву

Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади Кремля, отправили из Можайского городского округа в столицу, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Москва 24 07:30
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
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Политика

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Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Происшествия

В Калуге найдены подростки, жившие в канализации

Двое подростков, жившие в канализации после побега из дома, были найдены в Калуге.
REGNUM 07:35
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

REGNUM 06:43
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
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Музыка

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В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
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Биатлон

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

Норвежка Тириль Экхофф завоевала золото в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
РИА Новости 06:33
Политика

Шотландия потребовала от Британии нового референдума о независимости

Напомним, Стерджен добивается проведения референдума о независимости Шотландии в 2020 году и повторного голосовании по Brexit на региональном уровне.
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Происшествия

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Российская газета 08:22
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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Политика

Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах – бюро расследований Украины

Государственное бюро расследований зарегистрировало 15 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.
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Политика

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 13 декабря в 06:00
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Политика

Путину показали «КамАЗ» будущего

Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
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ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
РБК 04:47
Спорт

Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
RT на русском 08:15
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