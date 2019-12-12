Экономика
РИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новостивчера в 08:45
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Бывший иркутский губернатор объяснил решение уйти в отставку
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил решение уйти в отставку словами «это будет лучше для жителей».
Происшествия
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Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
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Авто
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Первые «живые» фотографии серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал AutoWeek.
Транспорт
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Авторы законопроекта посчитали, что действующая система техосмотра направлена не на предупреждение аварий, а является лишь дополнительным финансовым обременением и предложили отменить эту процедуру для личного транспорта.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют врачам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, по результатам которого выяснилось, что 41% россиян перепроверяют диагнозы, которые им поставили врачи.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
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«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
Интернет
«Яндекс» выступил в поддержку Nginx
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Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Футбол
Киевское «Динамо» вылетает из Лиги Европы
На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й минуте матча.
Финансы
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.