Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости12 декабря в 08:45

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Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога

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Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

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Госдума отказалась отменить транспортный налог

Росбалт12 декабря в 09:23

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Москва 2412 декабря в 09:16

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Агентство Москва12 декабря в 08:53

Госдума отклонила инициативу об отмене транспортного налога

Автоновости дня12 декабря в 09:57

Госдума отказалась отменять транспортный налог

REGNUM12 декабря в 08:31
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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

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РЕН ТВ вчера в 16:28
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Командующий РВСН сообщил о подготовке лётных испытаний МБР «Сармат»

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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" нанес разгромное поражение лондонскому "Арсеналу" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
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Политика

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Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
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Футбол

Паредес забил первый гол за «ПСЖ»

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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
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Российские звезды показали свои новогодние елки

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
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Политика

«Северный поток-2»: Германия пришла в ярость из-за действий США

В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.
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Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Единоборства

Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
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Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
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Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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Политика

Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

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Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
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Третьяковская галерея запустила образовательный онлайн-проект «Лаврус»

Третьяковская галерея запустила свой первый образовательный онлайн-проект «Лаврус» по истории отечественной живописи, передает ТАСС.
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Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

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