Экономика
РИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
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Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога
Московский Комсомолец13 декабря в 02:49
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Третьяковская галерея запустила образовательный онлайн-проект «Лаврус»
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