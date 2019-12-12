Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
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РИА Новостивчера в 08:45

Госдума отказалась отменить транспортный налог

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РИА Новости 16:47
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Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

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News.ru вчера в 05:22
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Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»

Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
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Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов

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Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
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