Экономика
Оka.fmГосдума рассмотрела законопроект об отмене транспортного налога
Автомобилисты всей страны узнали, удастся ли им сэкономить. Стало известно, что Государственная дума в первом чтении отклонила проект закона об отмене для частных лиц транспортного налога, который предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия».
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
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Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога
Московский Комсомолец13 декабря в 02:49
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