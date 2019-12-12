Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Автомобилисты всей страны узнали, удастся ли им сэкономить. Стало известно, что Государственная дума в первом чтении отклонила проект закона об отмене для частных лиц транспортного налога, который предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия».

Фигурное катание Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе Бывший фигурист Евгений Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании спортсменов от тренера фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе.

Политика Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

Общество Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.

Экономика Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний Пресс-секретарь отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита.

Кино Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.

Происшествия Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.

Единоборства Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245 Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.

Спорт Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.

Политика Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.