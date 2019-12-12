Экономика
Автомобили.руГосдума не дала отменить транспортный налог
Напомним, законопроект о полной отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение Госдумой в начале лета прошлого года, тогда как дискуссия по этому вопросу началась с подачи президента еще в 2011 году.
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с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
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Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Общество
Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве
Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Игры
В Microsoft рассказали о новой игровой приставке Xbox Series X
Спенсер рассказал, что вычислительная мощность новой консоли будет в четыре раза выше, чем у предыдущей приставки этой серии — Xbox One X. Приставка будет работать на базе процессора Ryzen Zen 2 от AMD, графический процессор также будет поставляться этой компанией.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Политика
Митинг по случаю председательства Грузии в СЕ проходит в Тбилиси
В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.
Единоборства
Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC
Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
Политика
В Сенате США ожидают скорого прекращения процедуры импичмента Трампа
«Процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — говорит Грэм, который осенью представил резолюцию, осуждающую попытки демократов сместить действующего президента США.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Космос
Россия и Япония создадут робота для работы на Луне
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid для России
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Фигурное катание
Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.