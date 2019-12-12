Экономика
AutoNewsГосдума отказалась отменять транспортный налог
Депутаты Госдумы во время первого чтения отклонили законопроект, отменяющий транспортный налог для автомобилей. Об этом сообщает агентство «Москва». Этот документ был внесен на рассмотрение группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия».
Читать в источнике
Оценить445
с чего всё началось
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.РИА Новости12 декабря в 08:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума не поддержала законопроект об отмене транспортного налога
Московский Комсомолец13 декабря в 02:49
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:40, Ашберн
Политика
Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков
На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Происшествия
В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком
В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка.
Космос
Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году
Авто
Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей
Если ваш автомобиль оснащен автозапуском, то проблем с прогреванием не бывает.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Фигурное катание
Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко
Сегодня в Instagram команды тренера Этери Тутберидзе появился ответ всем поклонникам и недоброжелателям фигуристки, в том числе персональный - Тарасовой и Плющенко.
Общество
Украинцы стали основными трудовыми мигрантами в Финляндии
Самой большой национальной группой, прибывающей в Финляндию на работу, являются украинцы, 14 декабря сообщает финское издание Yle.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Теннис
Медведев выиграл турнир в Саудовской Аравии
Российский теннисист Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
Фигурное катание
Траньков: Фигурное катание превратилось в мусорную яму ненависти
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался по поводу современного фигурного катания.
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков
Умер советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, в начале 2000-х годов выступавший за казанский «Ак Барс».
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
США согласовали первый этап торгового соглашения с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласовал первый этап торгового соглашения с Китаем, который предусматривает отсрочку пошлин на товары из Поднебесной.
Гаджеты
WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей
С начала 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на Windows Phone, а с февраля 2020 года и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8. Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем.
Единоборства
Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO
В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Общество
Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Армия и оружие
Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57
Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии МиГ-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.