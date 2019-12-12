Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы во время первого чтения отклонили законопроект, отменяющий транспортный налог для автомобилей. Об этом сообщает агентство «Москва». Этот документ был внесен на рассмотрение группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

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