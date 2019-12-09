Экономика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaГосдума отклонила законопроекты по повышению налогов для богачей

Депутаты Госдумы отклонили два законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом, которые предлагали к рассмотрению фракции «Справедливой России» и КПРФ. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
Читать в источнике
Комментировать204

Подробнее о событии

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная веснавчера в 11:47

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога

Общественное телевидение России03:16

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15

Глава СПЧ считает, что прогрессивный НДФЛ в России нельзя вводить в ближайшее время

ТАСС03:28

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

«Вы можете подработать, но тогда лишитесь статуса депутата»: в Госдуме отвергли идею снизить нагрузку на малый бизнес

Новый Деньвчера в 04:04

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт 01:14
Происшествия

Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Россияне обсуждают, зачем Зеленский прорекламировал туфли телеведущего Соловьева

Максим Шевченко сравнил телеведущего Соловьева, оскорбившего жителя Татарстана, с «барбосом, куснувшим ежика»
Онлайн 812 вчера в 20:57
Политика

Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
REGNUM 01:23
Политика

В оборонный бюджет США на 2020 год включили помощь Украине на $300 млн

Оборонный бюджет США на 2020 финансовый год в размере $738 млрд включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.
Известия вчера в 23:40
Экономика

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Путин поделился впечатлениями от первой встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин сказал, что остался доволен встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Футбол

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:49
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU вчера в 23:21
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Экономика

Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО

Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
Кубанские новости 02:17
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Футбол

Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
РИА Новости 03:46
Политика

В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие

Минобороны ужесточит правила допуска к гостайне

Минобороны ужесточит правила допуска к гостайне. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
РЕН ТВ вчера в 17:02
Космос

Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Портал Поиск 07 декабря в 04:37
Кино

Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»

ТАСС вчера в 12:13
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Авто

Объявлена стоимость китайского внедорожника GAC GS8 в России

Объявлена стоимость внедорожника GAC GS8, который известен также, как "китайский Крузак". В России его оценили в 1 898 000 рублей минимум.
За рулем Кубань вчера в 14:52
Экономика

Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста

В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Pressa40 01:47
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera 07 декабря в 10:00
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения.
Lenta.ru 01:32
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное