Экономика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaГосдума отклонила законопроекты по повышению налогов для богачей

Депутаты Госдумы отклонили два законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом, которые предлагали к рассмотрению фракции «Справедливой России» и КПРФ. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
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В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога

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Госдума отклонила законопроекты по повышенном налогообложении доходов богатых россиян

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

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Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05
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Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
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Фото последствий удара секретной ракеты США появились в Сети

В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
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Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, назвали самые популярные комплектации авто, которые входят в топ-10 самых продаваемых через интернет моделей в России.
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Президент России Владимир Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому.
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Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
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Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей

Терехов объяснил, что разработчики анализируют результаты мониторинга, высчитывают, какое количество пользователей работают на устаревших платформах и только после этого принимают решения о прекращении поддержки.
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
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Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
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Федор Добронравов признался, что устал от вранья

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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
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Абрамович отказался продавать «Челси»

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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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В Якутии сотрудники ФСБ задержали члена отряда шамана Габышева

В Якутии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина (Ворон), передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Полит.ру 02:52
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Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
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Происшествия

В Польше за планирование теракта задержан украинец

Украинский гражданин задержан агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в подготовке теракта.
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Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Общество

31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
Экономика

Глава СПЧ: России необходима прогрессивная шкала, но государство не может заставить богатых платить

Недавно назначенный глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в XXI веке социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения.
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В Сызрани возросло число заразившихся смертельно опасной болезнью

В Сызрани (Самарская область) резко увеличилось число заразившихся смертельно опасной болезнью.
Ugpressa.ru вчера в 17:38
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Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч

Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
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Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
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Кино

Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм

Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 09:30
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
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