Депутаты Госдумы отклонили два законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом, которые предлагали к рассмотрению фракции «Справедливой России» и КПРФ. Об этом сообщает портал Lenta.ru.

Госдума отклонила законопроекты по повышению налогов для богачей

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