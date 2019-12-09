Экономика
FreeNews-VolgaГосдума отклонила законопроекты по повышению налогов для богачей
Депутаты Госдумы отклонили два законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом, которые предлагали к рассмотрению фракции «Справедливой России» и КПРФ. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога
Общественное телевидение России03:16
Госдума отклонила законопроекты по повышенном налогообложении доходов богатых россиян
Ореанда-Новостивчера в 12:04
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Армия и оружие
Фото последствий удара секретной ракеты США появились в Сети
В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
Авто
Названы самые востребованные комплектации популярных авто в России
Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, назвали самые популярные комплектации авто, которые входят в топ-10 самых продаваемых через интернет моделей в России.
Общество
Путин присудил Хабенскому госпремию за благотворительность
Президент России Владимир Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому.
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Технологии
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей
Терехов объяснил, что разработчики анализируют результаты мониторинга, высчитывают, какое количество пользователей работают на устаревших платформах и только после этого принимают решения о прекращении поддержки.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали члена отряда шамана Габышева
В Якутии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина (Ворон), передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
Происшествия
В Польше за планирование теракта задержан украинец
Украинский гражданин задержан агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в подготовке теракта.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Экономика
Глава СПЧ: России необходима прогрессивная шкала, но государство не может заставить богатых платить
Недавно назначенный глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в XXI веке социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения.
Здоровье
В Сызрани возросло число заразившихся смертельно опасной болезнью
В Сызрани (Самарская область) резко увеличилось число заразившихся смертельно опасной болезнью.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Кино
Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм
Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.