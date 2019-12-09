Экономика
Красная веснаГосдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых
Депутаты Госдумы РФ отклонили два законопроекта о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), повышающие налоги для граждан с высоким доходом, 9 декабря, со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента, сообщает «Лента.ру».
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Общество
Роспотребнадзор предупредил о поддельных штрафах от его имени
Мошенники начали рассылать через «Почту России» постановления о штрафах, которые якобы вынесли территориальные органы Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители
Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Политика
Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Гаджеты
Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети
Здоровье
Два подростка скончались в центре Блохина
Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»
В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Общество
СМИ сообщили о намерении Китая отказаться от зарубежной техники
Правительство Китая решило через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования, созданного за пределами страны.
Культура
Стивен Амелл отреагировал на шокирующую судьбу Стрелы в «Кризисе на Бесконечных Землях»
Первый же эпизод долгожданного кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях» закончился для фанатов вселенной Стрелы огромной потерей.
Происшествия
Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.
Политика
В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире
Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.