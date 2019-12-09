Экономика

Красная веснаКрасная веснаГосдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Депутаты Госдумы РФ отклонили два законопроекта о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), повышающие налоги для граждан с высоким доходом, 9 декабря, со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента, сообщает «Лента.ру».
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Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Фактывчера в 16:05

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09:06

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная весна11:47

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус17:15

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубань10:04

Госдума отклонила законопроекты по повышенном налогообложении доходов богатых россиян

Ореанда-Новости12:04

Госдума отказалась вводить «налог для богатых»

Прецедент-Новосибирск02:29
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о поддельных штрафах от его имени

Мошенники начали рассылать через «Почту России» постановления о штрафах, которые якобы вынесли территориальные органы Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 12:17
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
РИА Новости 18:31
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Политика

Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители

Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 18:25
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Технологии

Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Профиль 15:13
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Life.ru 18:11
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Футбол

Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Sportbox.RU 14:34
Авто

В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X

MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
OAnews 11:11
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Гаджеты

Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети

Актуальные Новости 01:37
Здоровье

Два подростка скончались в центре Блохина

Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
ФАН 07 декабря в 20:51
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Политика

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»

В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
REGNUM 15:27
Футбол

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Чемпионат 09:21
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Общество

СМИ сообщили о намерении Китая отказаться от зарубежной техники

Правительство Китая решило через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования, созданного за пределами страны.
Известия 14:58
Культура

Стивен Амелл отреагировал на шокирующую судьбу Стрелы в «Кризисе на Бесконечных Землях»

Первый же эпизод долгожданного кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях» закончился для фанатов вселенной Стрелы огромной потерей.
Popcornnews.ru 16:00
Происшествия

Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.
Московский Комсомолец 06:35
Политика

В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире

Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Inc-news.ru 14:15
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
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