Экономика
Красная веснаГосдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых
Депутаты Госдумы РФ отклонили два законопроекта о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), повышающие налоги для граждан с высоким доходом, 9 декабря, со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента, сообщает «Лента.ру».
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В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога
Общественное телевидение России03:16
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Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе
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Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
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Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
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Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
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Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Наука
Специалисты впервые «научили» слуховые клетки восстанавливаться
Дети появляются на свет с уже готовым "набором" слуховых клеток.
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«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 декабря
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 12 по 18 декабря.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
Общество
Власти Ленобласти сделают 31 декабря выходным днем
31 декабря станет официальным выходным днем в Ленинградской области. Об этом заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Политика
Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США
США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Экономика
Власти планируют создать единую платформу господдержки промышленности
Платформу планируется создать на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), которая по замыслу правительства должна стать более клиентоориентированной.
Политика
Митинговавшие у офиса Зеленского в Киеве разошлись
Митингующие остались довольны визитом Зеленского в Париж, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные интернет-ресурсы.
Происшествия
Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе
В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан.
Общество
Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу
Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.