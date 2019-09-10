Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Заседание откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который расскажет о приоритетах работы нижней палаты парламента как в законодательной сфере, так и в сфере международных отношений.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Экономика В США рассказали, зачем России золото Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.

Происшествия В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Футбол Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».

Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Культура В Минкультуры появится Департамент театров В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.

Волейбол Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.

Футбол Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.

Интернет Баг в Instagram позволяет читать закрытые профили Как пишет американское издание BuzzFeed, любой пользователь Instagram может просматривать сториз и читать посты в закрытых аккаунтах.

Происшествия Водитель Tesla уснул за рулем мчавшегося на большой скорости спорткара В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент с уснувшим за рулем водителем Tesla.

Общество В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.