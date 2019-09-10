Политика

REGNUMREGNUMГосдума открывает осеннюю сессию

Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Заседание откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который расскажет о приоритетах работы нижней палаты парламента как в законодательной сфере, так и в сфере международных отношений.
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Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

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В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
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