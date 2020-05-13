Экономика
РИА НовостиГосдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды
Госдума отложила на неделю вопрос о рассмотрении во втором чтении законопроекта, включающего в том числе нормы о продлении и расторжении некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году.
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Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение
Интерфаксвчера в 07:14
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Здоровье
В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации
Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:44
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга
В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv 15:41
Общество
Подмосковным семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей
Напомним, 11 мая Владимир Путин сообщил, что каждая семья в стране с детьми в возрасте от трех до 16 лет включительно сможет получить дополнительные выплаты на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 14:54
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Общество
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Космос
Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса
Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости 10 мая в 03:35
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
Повышение биржевых цен гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов связывает с сокращением объемов реализации бензина на СПбМТСБ и уменьшением отгрузки бензина на внутренний рынок в целом — с 630 тыс. т в неделю в марте до 408,5 тыс. т в неделю в течение последнего месяца.
РБК 11:51
Космос
Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий
Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.
V-kosmose.com 10:39
Общество
В Минобрнауки не рассматривали сокращение числа предметов ЕГЭ до двух
«Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 14:19
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 03:43
Происшествия
В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Общество
В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий
Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий.
РБК 16:45
Общество
В Калининградской области ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
ТАСС 11 мая в 13:05
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Переписывание истории На Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти президента Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны.
ТАСС 08:13
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU вчера в 07:31