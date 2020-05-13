Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды

Госдума отложила на неделю вопрос о рассмотрении во втором чтении законопроекта, включающего в том числе нормы о продлении и расторжении некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году.
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Руки прочь от договоров аренды

CRE.RU12 мая в 07:05

Рассмотрение законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды откладывается

БН.рувчера в 09:30

Кодекс собственников и арендаторов коммерческой недвижимости может появиться в России

ТАССвчера в 10:22

Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новостивчера в 09:29

Пока не сдаются

Российская газетавчера в 11:43

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБК12 мая в 06:50

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01
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Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
1,1K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,4K
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Общество

В Оренбуржье с коронавирусом госпитализирован глава Гая

Оренбург, 14 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.
REGNUM 01:53
Происшествия

В Томской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области во взаимодействии с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона, сообщает УФСБ в четверг.
РИА Новости 01:55
Общество

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Игры

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv вчера в 15:41
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
6
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Фигурное катание

Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко

Газета.Ru вчера в 00:59
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
4
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Футбол

Рейна может стать игроком «ПСЖ»

Испанский вратарь итальянского «Милана» Пепе Рейна может стать игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает Footmercato.
Чемпионат 01:07
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Общество

Портал госуслуг не справился с заявками по выплатам на детей — Путин

По словам главы государства, после объявления о выплатах на следующие сутки более одного миллиона заявок поступило на портал госуслуг от российских граждан, рассчитывающих получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка возрастом до 15 лет включительно.
ИА Красная Весна вчера в 07:40
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Экономика

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:33
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется 11 мая в 09:48
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Политика

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 14:35
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Экономика

Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Космос

ИИ составит галактический каталог

Популярная механика вчера в 14:30
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Общество

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
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