Общество
АМИТЕЛГосдума отложила рассмотрение законопроекта об ОСАГО
Инициатива вызвала беспокойство в обществе из-за угрозы роста стоимости услуги Первый зампред Госдумы Александр Жуков объявил о том, что рассмотрение законопроекта об ОСАГО отложено, сообщает пресс-служба законодательного органа власти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия
На Сахалине уволилась директор школы, где избили четвероклассницу
Российская газета 02:27
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Происшествия
Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла
Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings 19 октября в 14:59
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
РИА Новости 01:14
Гаджеты
Apple запатентовала умное кольцо iRing
Anonsens 03:16
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Аргументы и Факты 01:05
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
Здоровье
В Екатеринбурге тысячи медицинских карт оказались под трубами онкоцентра. Объяснение главврача
В распоряжении Е1.RU оказались фотографии медицинских карт пациентов Свердловского областного онкологического диспансера, которые в течение нескольких месяцев хранились на полу в полуподвальном помещении главного корпуса медучреждения на Соболева, 29.
Екатеринбург Онлайн 03:30
Политика
Япония опровергла сообщение о кредите Ирану при соблюдении СВПД
Правительство Японии опровергло сообщения о том, что предложило вместе с Францией предоставить Ирану кредит в размере 18,4 млрд долларов в обмен на возвращение Тегерана к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Аргументы и Факты 01:53
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Здоровье
Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов
Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 03:03
Политика
Шойгу прибыл в Китай для участия в форуме по безопасности
REGNUM вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу
12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.
Bimru.ru вчера в 08:33
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия вчера в 00:55
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 22:49
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика
В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили
Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.
Телеинформ вчера в 23:07