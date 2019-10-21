Общество

АМИТЕЛАМИТЕЛГосдума отложила рассмотрение законопроекта об ОСАГО

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Инициатива вызвала беспокойство в обществе из-за угрозы роста стоимости услуги Первый зампред Госдумы Александр Жуков объявил о том, что рассмотрение законопроекта об ОСАГО отложено, сообщает пресс-служба законодательного органа власти.
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Госдума отложила рассмотрение законопроекта об ОСАГО

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