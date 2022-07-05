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Госдума отменила НДФЛ для граждан при продаже золотых слитков

Госдума приняла в третьем чтении закон
, который предусматривает отмену НДФЛ при совершении физическими лицами сделок с золотыми слитками.
Дума ТВ
Госдума приняла пакет «антисанкционных» поправок в Налоговый кодекс.
Коммерсантъ
Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС.
РИА Новости
От подоходного налога будут освобождены операции россиян по реализации золота в слитках, а также вынужденные сделки компаний, которые направлены на вывод активов из-под санкций.
Российская газета

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Госдума одобрила отмену НДФЛ при продаже физлицами золота в слитках
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