РИА НовостиГосдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладамГосдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.РИА НовостиС 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму.РИА НовостиНеоблагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году.РИА НовостиПоправки также освобождают от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды.ВедомостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowОбщественное телевидение России9111.ruDeita.ruУралинформбюроЦентральная Служба НовостейВЛуки.руФАНDP.RUУральский рабочийБизнес журналFrank MediaИнфоповод 24EAOmedia.ruПрофильВятка-На-СетиZAB.RUРамблерНародные новостиБердск онлайнЭкономика сегодняe1.ruNewsler.ruRuposters.ruЦарьградКомсомольская правдаПодробнее о событииГосдума одобрила снижение налоговой нагрузки на бизнес и гражданРоссийская газета12:10Госдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладамРИА Новости06:52Самое цитируемоеГосдума приняла закон об отмене НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021-2022 годахНародные новости06:57Госдума отменила НДФЛ с дохода по вкладу в 2021-22 годуFinam.Ru08:19В России освободят от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 годыВедомости07:49Госдума отменила НДФЛ в 13% с полученных в 2021–2022 годах процентов по вкладамТелеканал 360°07:12Госдума одобрила отмену подоходного налога с процентов по вкладамForbes08:41Показать ещёОценить360Поделиться