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Госдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.
РИА Новости
С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму.
РИА Новости
Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году.
РИА Новости
Поправки также освобождают от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды.
Ведомости

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