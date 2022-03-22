Будьте в Плюсе

Госдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.
РИА Новости
Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году.
РИА Новости
Госдума также узаконила предложенный кабмином новый подход к уплате повышенного транспортного налога.
Российская газета
Закон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.
РИА Новости

Подробнее о событии

В России освободят от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 годы
Ведомостивчера в 07:49
Госдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладам
РИА Новостивчера в 06:52
Самое цитируемое
Госдума одобрила отмену подоходного налога с процентов по вкладам
Forbesвчера в 08:41
Госдума отменила НДФЛ с дохода по вкладу в 2021-22 году
Finam.Ruвчера в 08:19
Госдума одобрила снижение налоговой нагрузки на бизнес и граждан
Российская газетавчера в 12:10
Госдума отменила НДФЛ в 13% с полученных в 2021–2022 годах процентов по вкладам
Телеканал 360°вчера в 07:12
Госдума приняла закон об отмене НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021-2022 годах
Народные новостивчера в 06:57

Интересное

Bloomberg: компания Google начала вывозить своих сотрудников из России

Американская компания Google в последние дни начала переводить своих сотрудников из России.
Газета.Ruвчера в 14:16

Британцев возмутили слова министра обороны Уоллеса об истощении запасов ракет у страны

Читатели британской газеты The Guardian в Twitter резко отреагировали на слова министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что у страны на исходе запасы противотанковых установок.
Lenta.ruвчера в 14:57

Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Коммерсантъвчера в 14:44

Представитель МИД РФ Захарова назвала гнусной манипуляцией упоминание Зеленским холокоста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила украинского президента Владимира Зеленского в манипуляции после того, как он провел параллель между холокостом и нынешней ситуацией на Украине перед депутатами израильского Кнессета.
Lenta.ruвчера в 16:05

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.
Интерфаксвчера в 14:54

Журналист Херш заявил, что российские фигуристы потеряют квоты из-за пропуска ЧМ-2022

Американский журналист Филип Херш назвал последствия пропуска россиянами чемпионата мира по фигурному катанию в 2022 году.
Lenta.ruвчера в 16:10

Пентагон заявил, что не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны.
РИА Новостивчера в 16:35

Android-смартфоны отсылают Google информацию о звонках и SMS-сообщениях пользователей

Смартфоны под управлением Android отправляли через приложения для звонков и сообщений данные в Google.
РИА ОмскПрессвчера в 16:09

Салливан заявил, что США в ближайшее время представят новый пакет санкций против России

США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
РИА Новостивчера в 15:00

Гарик Мартиросян не заменит Ивана Урганта на Первом канале

Гарик Мартиросян опроверг слухи о том, что он якобы заменит Ивана Урганта в вечернем развлекательном шоу на Первом канале.
ИА InterMediaвчера в 10:45