РИА НовостиГосдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладамГосдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.РИА НовостиНеоблагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году.РИА НовостиГосдума также узаконила предложенный кабмином новый подход к уплате повышенного транспортного налога.Российская газетаЗакон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГТРК СтавропольеГТРК СтавропольеДума ТВDaily MoscowОбщественное телевидение России9111.ruDeita.ruУралинформбюроЦентральная Служба НовостейВЛуки.руФАНDP.RUУральский рабочийБизнес журналFrank MediaИнфоповод 24EAOmedia.ruПрофильВятка-На-СетиZAB.RUРамблерНародные новостиБердск онлайнЭкономика сегодняe1.ruNewsler.ruRuposters.ruЦарьградКомсомольская правдаПодробнее о событииВ России освободят от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 годыВедомостивчера в 07:49Госдума отменила НДФЛ в 13 процентов с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладамРИА Новостивчера в 06:52Самое цитируемоеГосдума одобрила отмену подоходного налога с процентов по вкладамForbesвчера в 08:41Госдума отменила НДФЛ с дохода по вкладу в 2021-22 годуFinam.Ruвчера в 08:19Госдума одобрила снижение налоговой нагрузки на бизнес и гражданРоссийская газетавчера в 12:10Госдума отменила НДФЛ в 13% с полученных в 2021–2022 годах процентов по вкладамТелеканал 360°вчера в 07:12Госдума приняла закон об отмене НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021-2022 годахНародные новостивчера в 06:57Показать ещёОценить378Поделиться