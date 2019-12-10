с чего всё началось

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».

Политика Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Происшествия В Красноярском крае педофил за 3 года совратил 36 школьниц Как отмечает следствие, в период с 2014-го по июнь 2017 подозреваемый подверг развратным действиям 36 девочек в возрасти до 15 лет, проживающих в Красноярском крае.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Политика В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

Политика США ввели санкции против главы полиции Грозного США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.

Армия и оружие Главком НАТО намерен встретиться с начальником Генштаба РФ в 2020 году Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс рассчитывает на новую встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России — первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым.

Здоровье Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.

Финансы Курс доллара вырос после выходных Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.

Шоу-бизнес Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата» В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.

Спорт Депутат Госдумы поделился мнением о допинге в США Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о нарушении антидопинговых правил в американском спорте, передает ТАСС.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика Порошенко обвинили в госизмене за подписание минских соглашений Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное производство в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений.

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.