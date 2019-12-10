с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Общество Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.

Политика Президент Бразилии рассказал о раке Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него возможный рак кожи, сообщает Reuters.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Наука Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.

Хоккей Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.