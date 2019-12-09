Экономика
RT на русскомГосдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Космос
Отечественной космонавтике исполняется 60 лет
Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
Футбол
Джорджевич показал, как восстанавливается после операции
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич показал, как он передвигается после операции на колене.
Политика
Саммит «нормандской четверки» начался
Наука
Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае
В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Политика
Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа
Трамп, в свою очередь, назвал смехотворными представленные демократами обвинения, которые являются «очередной охотой на ведьм».
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Футбол
«Ротор» идет на первом месте в ФНЛ, но в ближайшие дни может сменить тренера
Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Игорь Меньщиков может покинуть пост главного тренера «Ротора».
Происшествия
Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Армия и оружие
В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Экономика
От Alibaba до Saudi Aramco. Крупнейшие IPO в истории
Ранее подвела итоги первичного размещения, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.
Политика
На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей
Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Армия и оружие
В ЛНР убиты трое украинских военных
Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
Политика
Президент Бразилии назвал «соплячкой» Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, назвав ее «соплячкой», которой слишком много внимания уделяется в СМИ.
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.