Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
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В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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РИА Новости05:29

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Парламентская газета05:47

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Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
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