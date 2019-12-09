с чего всё началось

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».

Политика Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Политика Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского один на один Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу тет-а-тет и без переводчиков на полях «нормандского» саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.

Наука Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Общество В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин "С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Глава России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться "вторая Сребреница".

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Происшествия Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.

Футбол ФК «Тамбов» могут признать банкротом УФНС России по Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском о признании футбольного клуба «Тамбов» банкротом.

Политика Министр обороны Украины допустил срыв парижских договоренностей В ходе переговоров на прошедшем 9 декабря в Париже саммите в «нормандском формате» удалось достичь ряда договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, однако процесс их реализации не будет быстрым, предупредил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Происшествия В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.