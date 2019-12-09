Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
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с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08

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Госдума отменила банковский роуминг

RT на русском11:59

Эксперт оценил финансовый ущерб от отмены «банковского роуминга»

Известия09:50

С переводов снимут нагрузку

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:42

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:47

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБК07:37
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Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря днем.
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