Экономика
RT на русскомГосдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
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с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
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Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
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Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах
Как сообщили изданию vc.ru в пресс-службе «Тинькофф», Рай погиб 8 декабря вместе с женой при трагических обстоятельствах.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу тет-а-тет и без переводчиков на полях «нормандского» саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Наука
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Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.
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Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Гаджеты
Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее
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Общество
Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
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В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Глава России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться "вторая Сребреница".
Политика
Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе
Спорт
ВАДА отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года
Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА статуса и отстранить Россию от международных соревнований.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
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В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге
Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
Футбол
ФК «Тамбов» могут признать банкротом
УФНС России по Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском о признании футбольного клуба «Тамбов» банкротом.
Политика
Министр обороны Украины допустил срыв парижских договоренностей
В ходе переговоров на прошедшем 9 декабря в Париже саммите в «нормандском формате» удалось достичь ряда договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, однако процесс их реализации не будет быстрым, предупредил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Армия и оружие
На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони
На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Здоровье
Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам
В первую очередь, повышены зарплаты.
Авто
Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения
Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
Белый дом рассказал о предстоящей встрече Трампа и Лаврова
Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря днем.