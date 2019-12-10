Экономика

МоссоветМоссоветГосдума отменила «банковский роуминг»

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
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В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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Госдума отменила банковский роуминг

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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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