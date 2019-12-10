Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума отменила банковский роуминг

Взимать комиссию за переводы между физическими лицами внутри одного банка запретят. Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
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В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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