с чего всё началось

Взимать комиссию за переводы между физическими лицами внутри одного банка запретят. Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.

Общество В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Экономика Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.

Политика Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.

Футбол Определились соперники сборной России перед Евро-2020 Сборная России по футболу определилась со своими соперниками на ближайшие контрольные встречи перед стартом финального раунда чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года.