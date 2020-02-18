В соответствии с законом положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Происшествия Полицейские провели обыски в оккультной организации В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.

Технологии В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Происшествия В реке Дон произошла массовая гибель рыбы Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.

Происшествия Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №67.

Игры В России резко подешевели консоли Xbox One Например, Xbox One S стоит 20 990 рублей, а за модель Xbox One S All-Digital, в которой нет оптического привода, просят 16 990 рублей.

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.