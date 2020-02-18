Общество

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
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с чего всё началось

Отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики

В соответствии с законом положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
Государственная Дума РФ05:25

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Госдума приняла закон об отмене штрафов за показ свастики без пропаганды

РБК08:39

Госдума отменила штраф за использование нацистской символики при условии осуждения нацизма

ТАСС05:35

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Российская газета05:50

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Lenta.ru06:03

Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без признаков пропаганды

Агентство Москва05:31

Отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики

Государственная Дума РФ05:25

В РФ отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

Интерфакс05:46
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