Общество
ИзвестияГосдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
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с чего всё началось
В соответствии с законом положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».Государственная Дума РФ05:25
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Отменена административная ответственность за демонстрацию нацистской символики
Государственная Дума РФ05:25
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